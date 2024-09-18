陳樂怡：內地發電龍頭值博

市場靜候美國聯儲局議息結果及最新點陣圖，關注當局如何演繹減息決定，究竟是出於預防性的考慮，或是已經出現經濟衰退。另外，市場普遍估計基於日本央行7月意外加息觸發金融市場波動，央行將會靜觀其變，延後進一步加息。惟近期日本央行官員維持偏鷹口吻，投資者宜留意該行動作會否超預期，引發新一輪拆倉潮。

內地8月經濟數據進一步惡化，其後多間大行下調今明兩年經濟增長預測，今年要達到5%官方增長目標充滿挑戰，有必要盡快推出穩增長措施，以穩定投資信心。事實上，國際金融協會(IIF)數據顯示，境外投資者8月新興股市淨流入17億美元，但中國股市淨流出15億美元。外資對內地經濟前景持保守態度，將會限制中資股上升空間，恒生指數料續於17,000至18,000點波動。

神華預測股息率逾8厘

基於神華煤電一體化，長協煤炭合約佔比較大，盈利波動性較同業較低。經營業績穩健，增強派息能力。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率9.3倍，預測股息率逾8厘，建議收集，向上阻力位36元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)