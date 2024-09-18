報告：320位百萬富翁聚居香港　全球排名...

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners發表《2024年百萬富翁報告》指出，目前全球共有29,350名人士擁有1億美元或以上的流動可投資資產。

報告指，過去十年這批富豪數目增長達54%，其中美國和中國增幅遠超歐洲。

當中尤以中國最為矚目，十年間中國百萬富豪人數增長了108%，超過了同期增長達81%的美國。相比之下，歐洲百萬富翁的增長疲弱，過去十年僅多26%。

報告顯示，全球三分之一的百萬富翁居住在50個重要城市，美國佔據了頭三個城市。當中，紐約市擁有744位百萬富翁，灣區及洛杉磯分別有675位及496位超級富翁居住。

亞洲的影響力不斷增加，報告指亞洲有四個城市和地區，現在是全球十大百萬富翁熱點之一。北京以347位百萬富翁居全球第5位，新加坡則以336分緊隨其後，排名全球第6位。上海擁有322位百萬富翁，排名第7位；香港則擁有320位超級富翁，排名第8位。

報告又預計，到2040年，部分亞洲和中東城市即將迎來爆發式增長，其中杭州、深圳、台北、杜拜和阿布扎比的百萬富翁社居位人口，預計將增長 150%以上。新加坡和香港百萬富翁增長率預料會超過100%。