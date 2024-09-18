美減息幅度及後市前向　達利奧、戴蒙等點評一文睇晒！

美國聯儲局議息決議即將公布，市場對減息幅度存在爭議，影響環球金融市場未來走向。對此，外媒訪問一眾投資界、金融界「名宿」，他們有甚麼見解呢？

對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)表示，由美國整體經濟形勢來看，聯儲局或小幅減息。他受訪問時表示，聯儲局必須將利率維持於足夠高水平，藉此滿足債權人得到真正回報的需求，但同時不能令利率太高，為債務人帶來麻煩。

他續指，由整體情況來看，聯儲局減息0.25厘是正確做法。如果從抵押貸款市場看，減息0.5厘的情況會更糟，也影響到更多人。

達利奧補充，不管聯儲局最終減息幅度多少，長期而言「沒有差別」。但指政策制定者需要將實際利率保持在低位，以便人們可償還日益增加的債務。

此外，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)預計，聯儲局將於周三(18日)減息0.5厘。他表示，對政策敏感的2年期美國國債孳息率低於3.6%，比聯儲局的目標利率低約1.75個百分點。因此，他相信聯儲局會縮小這一缺口，料周三或將基準利率下調0.5厘，並在年底前將總計下調1.25厘。

他又認為，美國經濟已陷衰退，因為聯儲局的緊縮政策維持時間過長。

另外，摩根大通行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)出席一個會議時表示，無論聯儲局決定減息0.25厘抑或0.5厘，均不會令人覺得「驚天動地」。戴蒙認為，聯儲局必須減息，但不論息口是加是減，都只是小事，因為基本經濟變化才是真正具影響的事，包括經濟是否軟着陸，抑或硬着陸。

他強調，地緣衝突及中美關係等才是他最關注的問題。