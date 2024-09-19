東方日報B1：A股2700失復得　憧憬劈息抗經濟衝擊

內地8月份經濟數據除出口外幾乎全部令人失望，滬綜指在中秋假期復市後一度失守2,700點大關，儘管其後失而復得，疲弱的人民幣資產難免削弱海外持有人民幣的誘因。如今中國終於等到美國減息為放寬貨幣政策提供空間，專家呼籲果斷大幅減息。

中秋假期期間積累的沽壓在早段持續釋放，滬綜指周三(18日)午後一度觸及2,689點的7個月半低位，惟未幾反攻，收市升0.49%，收報2,717點。深成指亦反覆收升0.11%，報7,992點；深圳創業板指數卻反覆收跌0.11%，報1,533點。消費類股份普遍下挫，如貴州茅台再創逾4年低。

即使大市回穩，滬深兩市總成交額跌至4,793億元人民幣(下同)，滬深300指數今年亦累跌7.58%，跑輸多個主要市場，恐連跌4年，30年期國債期貨的價格亦再創新高。華泰證券坦言，若基本面不發生變化，10年期國債孳息率的下行終點可能不是兩厘，「中國債市距離『1%』時代或已不遠」。

該行指，內地有必要再減息降準。儘管財政政策雖然更對症下藥，但幅度很難超過兩萬億元，「方式更是難測」，財政資金更多用於地產去庫存、居民補貼等會較好，但如果用於化解債務和轉移支付，對經濟的拉動作用會較小；又提到若再下調既有樓按息率一厘，就算節省的按息開支全被用於消費，不考慮乘數效應，對國內生產總值(GDP)的刺激僅約0.3%。

中文大學(深圳)實踐教授、香港國際金融學會主席蕭耿接受本報訪問，談到人民幣資產疲弱可能窒礙國際化時坦言，中國經濟發展往往完成下行周期後都能踏上新的台階，可是政府的經濟政策素來較着重長線規劃，抗擊短期危機反而應該像美國大手減息那樣迅速行動，「未來半年至一年很重要……遲好過不做」。

中國當前的挑戰正是資產價格下跌和通縮。他表示，要企業和百姓扭轉預期並不容易，預期的改變只有「有」或「無」，不能完全精準調控，「出現泡沫後再管才行……害怕減息令人民幣貶值是錯誤的，實體經濟看的是(減去通脹的)實際利率，沒有通脹就應先減息，通脹回升，經濟恢復，人民幣就會升值。」

蕭耿直言，以前不搞「大水漫灌」是正確，但現在不同，之前公布的一萬億元特別國債仍是太少，「該降息就降，該降到零就零，因為一定要保實體經濟，並讓財政部發債解決房地產和地方債等歷史問題」。人行害怕減息損害銀行利潤，他直言「保銀行沒意義，因為壞帳生成和吸收能力歸根究柢看實際經濟，實體經濟就看實際利率，不行的話，銀行還是不行」。

另邊廂，內地爆出造出適用於8納米或以下製程的DUV(深紫外光)光刻機掀起炒作，深圳上市的波長光電漲兩成停板，連只是大股東在研發光刻機的奧普光電，亦漲一成停板。然而，半導體產業研究機構TechInsights指，被美國制裁的國產NAND記憶體公司長江存儲，增加中微和北方華創等國產設備方面取得進展，新產品足以媲美國際龍頭企業。中微和北方華創股價分別跌1.12%及升0.56%。