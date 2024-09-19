上置集團附屬持有之上海金心股權將被強制執行轉讓

裁定書列明根據民事調解書，被強制執行人及其他相關方須向貸款人支付貸款本金額44.5182億人民幣(連同相關利息及管理費)，亦須就訴訟承擔執行費451.922萬人民幣。根據裁定書，鑑於被告(包括被強制執行人)未能根據調解書履行其義務，上海金融法院已就(i)上海綠洲花園置業持有之上海金心18.8%股權；(ii)上聯投資持有之上海金心18.42%股權；(iii)嘉勤投資持有之上海金心7.89%股權；及(iv)上置嘉業房地產發展(上海)持有之上海金心5.89%股權裁定強制採取行動。由被強制執行人持有之上海金心股權主要通過司法拍賣方式轉讓執行。將予採取之特定行動須待上海金融法院進一步通知。

公司現正與貸款人接洽及磋商，並正尋求法律意見以將任何法律影響及後果降至最低。公司將適時另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者強制執行之任何重大進展。

公司股份將繼續暫停，直至另行通知。