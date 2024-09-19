金管局：預期一段時間內利率仍處較高水平　銀行會研究是否減P

署理金管局總裁李達志稱，減息周期剛開始，預期在可見一段時間內，利率仍處較高水平，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，要小心考慮及管理利率風險。

他表示，美國步入減息周期不會影響香港金融穩定，不過外圍貨幣政策環境並非完全同步，不排除環球金融市場出現波動，金管局會密切注意市場變化、美元及其他主要貨幣的息口走勢，對環球市場資金進出香港金融市場的影響，確保香港金融及貨幣穩定。

李達志又指，美息及本港市場利率水平，只是影響資金流入本港市場其中的因素，仍要視乎其他情況，包括各國實體經濟表現、地緣政治因素等，都會影響投資者對資金流向的興趣，並非利率環境稍寬鬆，傳導就出現，認為減息對整體環境來說仍是有所支援，可能要一段時間才見相關影響。

他提到，今次減息對環球金融環境向較為寬鬆的方向改變，希望對有借貸的中小企或個人提供較鬆動的空間，金管局與銀行公會成立的專責小組會繼續為有需要的中小企提供幫助。

他並稱，香港貨幣及金融市場運作一直維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定，在兌換範圍內窄幅上落。港元拆息在聯繫匯率下，整體上向美元利率趨近，尤其是較長期限的拆息，較短期拆息則受本地市場資金供求影響，如季節性因素或資本市場活動所影響。當美息下調，在聯匯制度下，本地市場利率將有回落空間，對經濟有正面影響。

至於本港銀行會否跟隨美國減息，李達志表示，過去加息周期內，本港銀行未有完全跟隨聯儲局加息幅度，當然本地銀行在聯儲局減息0.5厘情況下，較減0.25厘有更多空間跟隨，不過銀行會研究一系列因素，包括本地資金成本、資金供求，銀行本身資金結構水平等，決定是否下調最優惠利率，相信很快會有結果。