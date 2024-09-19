許繹彬：憧憬內地十一假期推救市政策　港交所股價望改善

筆者認為，即使大市升勢在本周可以用「凌厲」來形容，但其實在成交低迷下，未可以用來作指標，除非在假後股市重開時，內地股市呈現升勢，以及在近日人民幣匯率轉強下，有望帶動北水增加，從而在真正天時地利下，衝破100天線(約17,865點)，再挑戰18,000點的心理關口。否則，港股仍是窄幅上落，沒有任何方向可言！

較早前，內地公布三大引擎經濟數據，包括首2個月社會零售消費、城鎮固定資產投資，以及全國規模以上工業增加值，全部均遜預期。內地今年在經濟持續低迷下，不斷加大挽救樓市力度，上月70大中城市樓價指數創逾9年來最大跌幅，按月計更連跌14個月。