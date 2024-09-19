許繹彬：憧憬內地十一假期推救市政策 港交所股價望改善
2024年09月19日 10:14
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，內地本周適逢中秋節假期，在全國假期下，內地股票市場跟隨休市。在內地股市休市下，自然連對港股主要灌溉的水源北水亦「制水」，港股成交主要來源是北水，因此交投在本周的兩個交易日可用「水盡鵝飛」來形容，成交對比上星期下跌近50%，在周一(16日)更低至不足480億港元，是7個月來最少。
港股在缺水下，走勢反而保持硬淨，呈反覆向上格局。恒指先重上50天線(約17,408點)，然後再收復20天線(約17,538點)，更締造4連升，累升551點。儘管港股處於「缺水」情況，但個別股份升勢凌厲，尤其是息口敏感股，可能因憧憬本月聯儲局減息，優先被炒作，一眾地產股及收租股，如新世界(00017)升超過5%，新地(00016)及領展(00823)更創下一個月新高；不過，國際投行摩根大通則大潑冷水，認為落實減息後，香港地產股不一定跑贏大市。
筆者認為，即使大市升勢在本周可以用「凌厲」來形容，但其實在成交低迷下，未可以用來作指標，除非在假後股市重開時，內地股市呈現升勢，以及在近日人民幣匯率轉強下，有望帶動北水增加，從而在真正天時地利下，衝破100天線(約17,865點)，再挑戰18,000點的心理關口。否則，港股仍是窄幅上落，沒有任何方向可言！
較早前，內地公布三大引擎經濟數據，包括首2個月社會零售消費、城鎮固定資產投資，以及全國規模以上工業增加值，全部均遜預期。內地今年在經濟持續低迷下，不斷加大挽救樓市力度，上月70大中城市樓價指數創逾9年來最大跌幅，按月計更連跌14個月。
在內房銷售毫無起色及全部數據均強差人意下，市場憧憬內地推出刺激經濟政策，包括人行下調存款準備金率等；此憧憬盼望可能會在十一假期前後出現，如真有其事，內地市場上可能會釋出大量資金，北水力量亦因而壯大，港股可能因而受惠，港交所(00388)股價仍低殘下，走勢有望轉強。