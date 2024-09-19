滙豐研究：減息周期利港地產　領展九置新地宜買入

該行發表報告，認為領展會是減息周期受益者之一，其每基金單位分派或會在2025財年恢復增長；九龍倉置業的盈利在未來數年，會因為其商場租賃前景改善，盈利應繼續復甦。該行料新地在明年6月底止2025財年恢復盈利增長。該行又指，即使減息周期開始對樓市有利，但因利率高企及短期庫存上升，買家負擔不會即時減輕。

此外，該行估計樓市銷量會在未來數月改善，樓價會繼續走弱。在銀行開始降低按揭利率，或住宅租金回報率比供樓利率高的情況下，樓價才會得到支持，需求會在利率開始下跌才會復甦。

該行料，借貸成本每減100個基點，本港地產股盈利就會平均升6.7%。該行預期，今年會降75個基點，明年會再減75個基點。隨着利率軌迹改變及借貸成本下降，該行相信削減派息周期將完結，許多公司2025年會錄得更具韌性的盈利表現。