滙豐研究：內地房地產銷售明年之前不會復甦 惟看好華潤置地
2024年09月19日 11:00
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滙豐研究發表報告指，團隊早前預計內房9月銷售按年持平屬過度樂觀，原因是自7月以來，內地的房地產銷售、新屋動工、完工或樓價均沒有改善。
該行最新更新預測，除非有意外的政策刺激及大幅加強執行現有政策，否則內地房地產銷售在明年之前不會有實際復甦。置業人士仍對經濟及未來收入感到憂慮。
惟該行補充，華潤置地(01109)被過度拋售，其估值較同業的大部分溢價已經消失。華潤置地的物業發展下行風險仍然存在，但即使計入其物業發展大幅惡化的因素，該公司的估值仍不合理，因為其物業發展擁有穩健的經常性收入及可觀的優質投資物業組合。該行維持華潤置地「買入」評級及目標價29.6元。
該行指在內房行業持續面對不利因素的情況下，看好物業管理公司華潤萬象生活(01209)及綠城服務(02869)，均予「買入」評級，因為它們的增長前景及派息較為穩定。在發展商中，該行偏好獲潤地和龍湖集團(00960)，後者予「增持」評級及目標價15元，因具優良執行力、更具適應性的承租組合將幫助其在消費降級中表現出色。該行亦看好在美國上市的物業代理公司貝殼找房的財務穩健及收入來源多元化。