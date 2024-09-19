滙豐研究：內地房地產銷售明年之前不會復甦　惟看好華潤置地

滙豐研究發表報告指，團隊早前預計內房9月銷售按年持平屬過度樂觀，原因是自7月以來，內地的房地產銷售、新屋動工、完工或樓價均沒有改善。

該行最新更新預測，除非有意外的政策刺激及大幅加強執行現有政策，否則內地房地產銷售在明年之前不會有實際復甦。置業人士仍對經濟及未來收入感到憂慮。