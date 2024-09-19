中原陳永傑：樓價料止跌回穩　現時為撈底入市良機

美國聯儲局宣布減息半厘，為2020年以來首次減息，今年內料再減0.5厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國減息步伐比預期激進，現時減息半厘，在利率見頂趨勢下，對息口敏感的樓價將止跌回穩，形容現時是撈底入市好時機。

事實上，樓價已累跌近3成，若香港銀行跟隨美國減息，加上供平過租效應，年底前樓價料見底回升。

發展商近日加快推盤步伐，估計目前最少8個全新盤部署短期內出籠，涉及單位逾2,700伙，減息後新盤戰勢一觸即發。若採取貼市價或低於市價的策略出貨，能刺激用家及投資者入市意欲，10月一手成交量料達2,000宗。

翻查過去近20年，美國兩次減息周期，香港樓價「一升一跌」。對上減息為2019年7月至2020年3月，美國聯儲局共減息5次，共減2.25厘，期間樓價跌4.2%；再對上一次減息，2007年9月至2008年10月為應對次按危機及金融海嘯，聯儲局大幅減息5.25厘，同期本港樓價錄得近15%升幅。

至於今次美國加息周期是由2022年3月中啟動，先後加息11次累計達5.25厘，香港雖然只加息0.875厘，但對樓市造成巨大衝擊，價量齊跌。

中原城市領先指數2022年3月上旬178.72點，下跌至最新136.66點，過去約21個月樓價大跌約24%。

據該行數據，於今次美國加息周期，香港一、二手私人住宅共錄得約10.08萬宗買賣登記，涉及成交金額約9,378.8億港元，與加息前21個月錄得的10.7萬宗及1075.1億元比較，各下跌約5.9%及約12.8%；當中一手市場佔28,851宗，較加息前反升3.8%，成交金額則回落約3%至3,377.5億元。