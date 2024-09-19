郭家耀：港股仍受制萬八關　減息周期可揀公用股

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國聯儲局一如預期減息，且減息幅度較預期大，主席鮑威爾表示，未來減息幅度仍要視乎經濟數據表現，並重申仍將繼續縮減資產負債表，消息抵銷減息帶來的效應，隔晚長債息不跌反升，加上市場仍擔心經濟衰退風險，美股亦倒跌收市。至於港股周四(19日)未見明顯受惠減息消息，市場仍然關注內地經濟狀況，恒指18,000點阻力不輕，相信要待內地有新一輪刺激政策，大市才有望出現突破。

息口敏感的本地地產股、公用股早前已由低位回升不少。對於聯儲局減息半厘，能否進一步刺激股價向上，郭認為公用股業務增長穩定，前景展望樂觀，且息率吸引，可作為穩定收息之選。至於本地地產股雖然可以受惠減息周期，但仍要考慮行業經營環境，在收租、賣樓未見太大改善下，地產股反彈空間有限，早前已撈底的投資者，可考慮趁高食胡。

隔晚現貨金創新高，每安士逼近2,600美元後倒跌。郭指出，金價可受惠減息周期，相信今年餘下時間維持強勢，不過，金礦股早前未能跟足金價升勢，建議揀黃金相關ETF相對值博。