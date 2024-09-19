報告：亞太家族辦公室加大投資股票及固定收益　看好私募股權

花旗私人銀行全球家族辦公室團隊發布《2024年家族辦公室調查報告》，展示亞太區及全球家族辦公室的新趨勢。報告顯示亞太家族辦公室正帶頭將更多資金投入股票，同時增加直接投資。

該研究訪問了該行338名全球家族辦公室客戶，其中21%的受訪者來自亞太區，調查他們在2024年的投資情緒、投資組合定位、家族管治及最佳實務情況。

結果顯示，68%亞太區家族辦公室表示已增加投資股票，比例高於其他地區。48%表示看好全球發達地區股票市場的前景，亦分別有49%及48%表示看好直接私募股權和私募股權基金前景。

直接投資方面，以亞太區最為活躍，區內受訪者有69%表示已增加或大幅增加直接投資活動。

亞太受訪者有興趣參與併購領域的活動中，策略性收購佔20%，合資經營佔23%，出售資產佔9%，合併佔14%。

63%區內受訪者預計其投資組合於未來一年將增長10%或以上，比例高於其他地區。

報告發現，亞太區家族辦公室在最佳實務方面佔領導地位，例如將家族辦公室與家族業務分離(75%)和訂立領導層繼任計劃(51%)。在領導層交接方面，74%的區內受訪者表示已經做好充分或非常充分的準備。

亞太區家族辦公室視成本(45%)及監管合規(48%)為主要挑戰。這可能是由於亞太區的家族辦公室行業尚屬新興行業且發展迅速。而區內家族辦公室將服務工序外判的趨勢亦見加强。

全球而言，為發揮資金的運用效益，家族辦公室正大幅改變投資組合中的資產比重，從流動性資產轉向固定收益、股票及私募股權。其中股票的比重由22%上升至28%，而固定收益的比重由16%上升至18%。私募股權的比重亦由22%下降至17%，這可能是由於相對股票，私募股權估值的上調需要較長時間。

全球家辦對未來12個月的投資組合表現保持樂觀，97%的受訪者預期獲得正回報。

利率的未來走勢最備受關注，其次是地緣政治問題，例如中美關係及中東衝突。

家族辦公室正加大人工智能的投資力度，這可能是帶動去年強勁回報的一個因素。然而，此項技術在家族辦公室營運中的應用出現滯後現象。

家族最關心的是做好資產保值並培養下一代承擔未來責任。滿足家族成員的期望被視為家族辦公室的首要挑戰。