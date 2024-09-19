致同促港上市公司透過科技及獨立驗證加快ESG轉型

從不同行業來看，所有大型原材料公司均披露其範圍三溫室氣體排放，醫療保健行業的披露率為86%。綜合企業的披露率跌幅最大，從67%大跌至33%，與電訊行業並列。相關披露的落後，可能是由於收集全球供應鏈中可靠的範圍三排放數據的複雜性，或是公司認為這些排放對其直接業務營運影響較小所致。

致同(香港)會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，隨着港交所新ESG披露規則的生效時間將至，建議港交所持續努力提供更明確的指引和培訓，同時加強評估上市公司合規情況的機制。由監管推動的企業責任對於實現真正的變革至關重要。

隨着企業加大對資訊科技(IT)的投資以保持競爭力，83%大型恒生綜合指數成分股公司披露在其ESG運營中已實施或計劃中的科技應用。這數字化轉型也增加對網絡安全和數據權利的關注。此外，ESG報告的獨立驗證日益受到重視，2023年有60%的大型恒生綜合指數成分股公司聘請第三方進行獨立驗證，較2022年增加7%。

在2023年ESG報告中討論綠色金融的大型恒生綜合指數成分股公司中，90%的企業已採取具體行動，例如發行綠色債券或參與綠色金融，與2021年相比，綠色金融活動顯著增加19%，儘管在報告中討論該主題的公司總比例下降4個百分點至36%。

致同(香港)會計師事務所諮詢總監黃美燕表示，香港正迅速成為綠色金融中心，金管局報告稱，截至2024年3月，其綠色和可持續金融資助計劃下的發行量已達到1,100億美元。這成功反映全球可持續投資的激增，主因投資者愈來愈重視長期韌性、影響力和強勁ESG表現。