【產經直播】美減息半厘 港股大升點部署？黃金美債必買？
2024年09月19日 12:21
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美國展開減息周期，聯儲局周三(18日)議息後公布減息0.5厘。根據點陣圖，官員預期今年仍有半厘減息空間。局方雖略為下調今年GDP增長，不過主席鮑威爾表明，聯儲局不急於減息，任何人也不應以今次減息幅度為依據，以為這是新的節奏。投資者如何解讀今次議息結果？
議息結果出爐後，美股道指及標指盤中曾破頂，但其後三大指數都反覆轉跌。市場對經濟衰退的疑惑始終難以釋除？美股後市會點走？宜利用南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)對沖風險？
港股中秋假期後復市，恒指半日大升超過300點，在北水回歸及美國減息因素帶動下，有力再向上挑戰？
環球股市方向未明，在美國減息周期剛展開之際，部署美國國債更有勝算？市場有部分觀點認為聯儲局應加快步伐減息，例如「新債王」岡拉克認為，美國經濟已陷衰退，緊縮貨幣政策為時過長，當局今年底前應共減1.25厘。若聯儲局加快減息步伐，更有利美債回報？本地投資者部署美債的話，利用南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)更有優勢？
美國逾4年來首度減息，刺激國際金價再創新高，現貨金周三(18日)一度抽高1％過外，突破每安士2,600美元，但收市倒跌0.4%，收市報2,559.38美元。黃金亦是減息周期受惠資產，逢低部署南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)？另外，比特幣亦都升住等減息，最新已升至62,000美元水平，升勢能否延續？
另外，日股周四(19日)向上，受聯儲局一口氣減息0.5厘，美日息差收窄所帶動？日本央行本周亦議息，市場預料當局按兵不動，但12月時有機會再次加息，日圓及日股後市點睇？如何利用南方東英日經225指數一系列產品捕捉波幅？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時45分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍，以及南華金融集團副總監莫灝楠為大家逐一解答。
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品(07376)
南方東英日經225指數ETF(03153)
南方東英日經225每日槓桿(2x)產品(07262)
南方東英日經225每日反向(-2x)產品(07515)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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