【產經直播】美減息半厘　港股大升點部署？黃金美債必買？

美國展開減息周期，聯儲局周三(18日)議息後公布減息0.5厘。根據點陣圖，官員預期今年仍有半厘減息空間。局方雖略為下調今年GDP增長，不過主席鮑威爾表明，聯儲局不急於減息，任何人也不應以今次減息幅度為依據，以為這是新的節奏。投資者如何解讀今次議息結果？

港股中秋假期後復市，恒指半日大升超過300點，在北水回歸及美國減息因素帶動下，有力再向上挑戰？

另外，日股周四(19日)向上，受聯儲局一口氣減息0.5厘，美日息差收窄所帶動？日本央行本周亦議息，市場預料當局按兵不動，但12月時有機會再次加息，日圓及日股後市點睇？如何利用南方東英日經225指數一系列產品捕捉波幅？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時45分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍，以及南華金融集團副總監莫灝楠為大家逐一解答。

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