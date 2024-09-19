富衛香港上半年新業務首年保費升33%

富衛香港公布，根據保險業監管局2024年1至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛2024年上半年新業務首年保費按年升33%，優於行業平均升幅12%，富衛新業務首年保費及新業務保單數目於非銀行保險集團中均位居全港第四。

富衛今年上半年新業務增幅顯著，港人及包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關首年保費，按年分別錄得36%及25%的增長，均優於行業平均水平(分別為19%及3%)。今年上半年新業務年度化保費更有一半(50%)來自本地客戶。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛2024年上半年的佳績，反映公司深化本地市場同時把握大灣區機遇的策略獲得顯著成果，無論是本地以至包括內地訪客在內的離岸市場均表現出色，獲更多客戶信賴及認可，為未來發展打下堅實基礎。

柳志堅又指，在今年第二季，公司的多個分銷渠道均實現雙位數按年增長，引證富衛多元銷售渠道策略成功透過不同渠道接觸更廣泛客戶並提供保障。公司將繼續想客戶所想，透過推出創新、優質的多元化保險產品和服務，為大眾創造保險新體驗，積極把握機遇，在行業中保持領先地位。

富衛指，第二季專屬代理人渠道新業務年度化保費按年增長54%，遠勝行業平均下跌2%的水平；銀行保險渠道新業務年度化保費按年增長43%，大幅優於行業平均升幅17%；經紀渠道新業務年度化保費按年增長11%，顯著優於行業平均下跌6%的水平；網上及直銷平台新業務年度化保費則錄得按年44%的增長。