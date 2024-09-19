美聯布少明料第四季住宅成交量上升　新盤率先受惠

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局公布一次性減息0.5厘，是自2020年3月以來首次減息，減幅不單較預期高，而且今年還有進一步減息的可能，香港大型銀行今次亦超乎預期減息0.25厘，隨着減息周期啟動，相信有望帶動資金流入其他投資板塊。減息周期重啟絕對有助帶動本港樓市氣氛，預計第四季住宅成交量有望上升，新盤率先受惠，料末季一手成交量有望達致4,700宗，較本季估計約2,600宗按季大幅上升約8成。

他又指，雖然與3年前相比，香港按揭息率明顯上升，但隨着樓價高位回落，加上期內家庭收入上升，令買家入市能力反而提升。以一個約850萬元的單位為例，於3年前2021年8月樓價高位、供款30年及7成按揭計算，月供款約20,764元；至今樓價已由高位下跌約28%，即該單位樓價跌至約612萬元，按揭息率下調0.25厘，每月供款調低至20,182元。

與此同時，最新7月份香港定期存款數字高達9.97萬億元，已創出紀錄新高。美國踏入減息周期，香港息率料將會進一步下調，定期利息續減，料將驅使資金流出。再者，近年租金持續攀升，市民入市置業的意欲亦會提高，將促使「轉租為買」個案增加，租金回報率向上，亦吸引部分投資者加快入市。

據統計，目前獲批未發售及貨尾合共已高達3.67萬伙。布氏認為，不少新盤會在美國減息的利好消息下趁勢登場，料第四季一手成交量有望達致4,700宗，較本季估計約2,600宗按季大幅上升約8成；二手方面，估計第四季二手住宅成交量約9,500宗，較本季估計約9,000宗上升逾5%。至於樓價方面，料未會即時急彈，惟樓價或有望喘定回穩。

他續稱，美國息口終於回落，香港家庭收入增、定期存款創新高、租金回報率上升等等均反映現時樓市有止跌回升的條件。由於現時樓價已對投資者具相當的吸引力，建議政府將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多國內國外的資金、人才及家族到港發展，進一步推動香港的經濟增長，並對住宅成交帶來正面支持。