澳洲會計師公會籲加強港國際金融中心角色

澳洲會計師公會就即將發表的施政報告提交一系列的建議。公會在建議中提出一系列政策措施，重點關注五大主題，當中包括加強香港作為國際金融中心的角色、將香港發展成為國際創科中心、推動環境、社會和管治(ESG)，培養、吸引及挽留人才，以及促進本地經濟。

澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開表示，作為國際金融中心，香港應借助自身優勢，繼續吸引外資，確保持續的活力和國際競爭力。

今年年初，香港政府推出了新資本投資者入境計劃(CIES)，以振興本地經濟。葉耘開指，為進一步鼓勵外來投資，建議政府優化新資本投資者入境計劃，擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資, 以及藝術品和收藏品。此舉更有助提升香港作為全球頂尖藝術品交易中心之一的地位。

公會認為，港府應繼續加強與海外國家的經濟聯繫，吸引企業和投資。為鼓勵更多外來投資，他補充，希望政府加快實施公司遷冊制度，並可考慮通過提供金融方面的激勵措施，進一步吸引非香港公司把註冊地遷至香港。

此外，公會認為最近18C和特殊目的收購公司(SPAC)條例的短期修改，以積極回應市況轉變，是可行且應正規化。期望創業板(GEM)亦建立一個彈性的上市機制，以因應市況調整條例。另一方面，公會促請政府實施「新股通」，讓內地投資者能夠參與認購香港新股，同時亦允許香港投資者認購內地新股。

為把香港打造成Web 3和虛擬資產的領先區域，公智建議政府改變現時分散的監管方式，考慮將這些技術的發展和監管整合至一個「Web 3發展專責小組」。