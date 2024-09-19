ONE JARDINE’S LOOKOUT首批50伙　折實平均呎價17904元

該集團副主席楊政龍表示，是次定價考慮市場承受能力，形容為「明升價」，集團除了培育明星之外，亦希望為買家帶來「明升」，亦即一定升的物業，實行「長升長有」。他相信，減息對樓市有提振作用，預料後市向好。項目即日起收票，爭取月內開售。不排除保留部分單位作收租。

首批單位包括18伙一房單位，11伙兩房單位，及21伙三房單位，實用面積由231至559方呎。價單提供3項付款計劃，扣除最高10%折扣後，折實售價由415.8萬至約1,072萬元，折實呎價15,888至20,650元。

入場單位為2樓E室，實用面積231方呎，一房間隔，折實價415.8萬元，折實呎價約18,000元。呎價最低為2樓D室，實用面積559方呎，三房間隔折實價888.14萬元，折實呎價約15,888元。

兩房售價最低為2樓C室，實用面積392方呎，折實價650.72萬元，折實呎價約16,600元。

上述項目採單幢設計，全盤單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎147至1,211方呎，預計關鍵日期為2024年12月31日。

資料顯示，同區EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY於2020年底推出首批50伙，當時折實平均呎價約31,129元。