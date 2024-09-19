iPhone 16內地需求淡？富瑞：電商平台露玄機

券商富瑞(Jefferies)表示，對蘋果公司(Apple Inc.)新款智能手機iPhone 16在中國的需求仍持謹慎態度，據第三方平台表現，消費者需求可能較疲軟。

儘管iPhone 16和16 Pro在蘋果公司中國官網顯示「售罄」，但在淘寶及拼多多等第三方平台上，兩款新機型仍有庫存，或預示需求不佳。Jefferies指，自預售開始以來，蘋果公司中國官網上兩款Pro機型的發貨時間未延長，淘寶上的發貨時間反而縮短。拼多多甚至在9月30日前仍能提供這兩款Pro機型的配送服務。

該行對多個地區如內地、香港、美國、英國及德國，進行第二次iPhone 16預售發貨時間調查，此前首次調查是在9月15日進行，結果顯示iPhone開售前兩天需求表現平平。

惟該行注意到，iPhone Pro機型在中國以外地區的市場需求有改善。目前16 Pro的等待時間已延長，此前該機型的發貨時間在兩至三周內。類似趨勢也在英國及德國出現，在日本的等待時間維持穩定。Jefferies在報告中提到，在美國，16 Pro Max的平均發貨時間保持在3至4周，去年同期是5至6周。

iPhone 16系列是蘋果公司首次在其設備中引入生成式人工智能(AI)技術的產品，惟AI功能仍需等待幾個月才會逐步上線。蘋果公司寄望AI功能可推動iPhone銷量復甦，因過去一年，iPhone銷量一直表現低迷，特別是在中國市場，由於競爭加劇，銷售情況尤其令人擔憂。