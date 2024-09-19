富達料減息助收復中港股市估值　景順籲吼固定收益資產

美國聯儲局減息半厘塵埃落定，富達國際投資策略董事簡立恒稱，減息對收復中港股市以至相關強積金估值有幫助，背後原因除了涉借貸成本便宜，還提高了資金流動性。他提及，觀乎外資近期流入至內地市場逐漸上升，資金慢慢配置在估低較低、表現落後的市場。

被問到長期配置中港股市的潛力是否較美股高，他則指要留意不同地區的上司公司質素(即有盈利之餘估值亦要合理)，是否可以給予市場信心。他又指，以日股為例，其盈利表現膺領頭羊的同時，估值亦不貴，所以予基金經理有操作空間。

至於美股，他則指下半年投資者要留意趨勢變化，因上半年市場焦點放在通脹、下半年則聚焦在經濟增長之上，相關因素或會令股市走勢波動較大。不過他亦補充，隨着減息周期開啟，定存息率趨跌，債券乃資產配置及對沖風險的好選擇。

景順亞太區固定收益主管黃嘉誠則稱，由於現時市場焦點放在聯儲局的減息趨勢，所以估計相關趨勢引伸出的市場反應是，固定資產收益會逐步收復過去幾年的負回報表現，「過去輸咗幾多未來、就會贏返部分返嚟」。

至於由數據來看，他指在減息周期下具投資等級的固定收益資產表現尤其出色，平均有高個位至中位數(Mid-teen)回報，所以固定收益資產是現時的良好投資工具。

此外，他表示，投資者現時投資非美貨幣時，要留意匯率這項重要指標，如日圓、人民幣將走強。其中圓匯上升背後是因日央行預告未來會繼續加息，息差收窄有利日圓，至於圓匯在聯儲局宣布減息輾轉回落，是因市場消化了明日(20日)日央行不必加息的消息。