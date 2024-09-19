高力：減息刺激效果料不及全面撤辣

高力研究部主管李婉茵指出，由於目前整體住宅樓市成交量偏低，一手貨尾單位仍有約21,000個，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市。

然而，減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面撤銷辣招後那樣明顯。當時撤招吸引部分投資者重新入市，惟目前市況疲弱，成交量稀少，相信減息後可刺激成交量回升。儘管如此，該行維持2024年樓價將下跌約5至10%的預測。

她表示，受惠減息，2024年香港房地產市場的全年投資總額預計將超過300億港元，而在2025年，若經濟情況更為樂觀，投資總額有望進一步回升至370億元。

減息政策的實施，可能激勵投資者積極尋求市場機會，特別是那些被低估和位處核心區的優質資產，同時也可能吸引國際資金回流。

對於寫字樓市場，李指，雖然減息對市場有利，但商廈市場的復甦將受到持續高供應的限制，而明年寫字樓供應料接近350萬方呎。在市場消化能力仍需時間恢復下，預計寫字樓租金於2025年仍會下調約6%。

對於零售物業，她認為，減息預計將提振消費者信心，帶動零售消費回暖，並為行業帶來租金增長的潛力，預計今年核心區主街整體租金將保持年初預測，增長約5至10%。