滙豐環球研究：減息前後股市表現更依賴於經濟背景

滙豐環球研究指，美國聯儲局減息0.5厘，標誌着其寬鬆周期的開始。在10家主要央行中，有7家目前都減息，全球寬鬆周期已全面展開。聯儲局寬鬆對股市有何影響，有幾個重點值得關注。

首先，聯儲局減息前後，股市表現更多依賴於經濟背景，而非單純的政策寬鬆。歷史數據顯示，當聯儲局成功實現軟着陸時，標指在首次減息後的六個月內上漲10%。相反，如果減息發生在美國經濟衰退期間，股市則會下跌12%。

該行相信美國經濟將保持韌性，暗示股市有進一步上漲的潛力。從行業角度來看，訊息更為明確：在聯儲局寬鬆周期中，防禦性板塊通常表現優於周期性板塊；在缺乏經濟活動大幅回升的情況下，該行傾向於均衡的行業配置，並在消費品及醫療保健方面抱「增持」態度。

其次，市場已定價大量寬松，但風險回報依然利好。市場預計到明年6月，將有25%機會出現減息275個基點以上的衰退情景。聯儲局如果採取不那麼鴿派的立場，可能會在初期令股市震盪，但長期來看會支持更強勁的經濟敍述，從而提振股市。真正的下行風險在於聯儲局更加鴿派，顯示衰退風險加大。全球股市的影響取決於潛在經濟下行的嚴重性：在少於一年的短期衰退中，股市通常下跌約7%；在超過一年的更嚴重衰退中，股市往往下跌約35%。

此外，歐洲及英國在盈利方面對減息最為敏感。該行預計，隨着利率下降，進入2025年，盈利將獲得適度提升，但會因地區及行業而異。