華為欲挑戰英偉達AI晶片！惟受制2大關鍵...

外媒報道，隨着中國持續致力擺脫依賴美國技術，華為正準備推出Ascend 910C，該產品料與英偉達出產的H100相當，用於取代英偉達晶片，推動人工智能(AI)發展。

Counterpoint Research分析師Wei Sun表示，美國近年落力制裁中國，加上微軟(Microsoft)在AI領域的主導地位，短期內中國仍面臨巨大挑戰。分析師確定一些希望挑戰英偉達的中國領先競爭者，包括科技巨頭華為、阿里巴巴、百度，以及Biren Technology及Enflame等初創公司，雖然上述公司在開發針對特定應用(ASIC)量身定製的AI晶片方面取得進展，惟與英偉達的競爭仍然存在巨大技術差距，尤其是在通用GPU方面，短期內難以匹敵。Sun表示，華企面臨「缺乏技術專業知識」的大挑戰；同時，美國的制裁是華企最大障礙。

諮詢公司Albright Stonebridge的合夥人Paul Triolo表示，華為一直就智能手機及AI晶片開發更先進的晶圓，其佔用部分中芯國際產能。他認為，華為正準備推出Ascend 910C，或能與英偉達的H100產品相當。

Triolo表示，在軟件和建立開發者區塊方面，華為「擁有很多優勢」，但在試圖與英偉達競爭時，它將面臨與行業內其他企業類似的挑戰，畢竟英偉達的GPU軟件支援生態系統的底蘊更深厚，華為既要生產足夠數量的先進GPU，又要繼續創新及提升硬件性能，卻因為美國出口管制，中芯國際生產先進半導體的能力被限制。