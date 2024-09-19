德福花園兩房劈價40萬沽　呎價失守1萬元

市場大型上車盤呎價再跌穿1萬，九龍灣德福花園兩房單位，劈價40萬元後，租客以約480萬元購入，呎價僅約9,717元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄧國良表示，灣仔尚翹峰3座高層A室，實用面積約478方呎，兩房間隔，外區用家趁美國減息前入市，成交價約853萬元，呎價約17,845元，原業主於2007年10月以約496.8萬元購入，轉手帳面獲利356.2萬元。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島3座中層H室，實用面積約566方呎，套三房間隔，新買家為外區客，單位原先叫價850萬元，終累減至800萬元成交，呎價約14,134元。

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九龍區

●香港置業胡國安表示，九龍灣德福花園R座極低層單位，實用面積約494方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約520萬元放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，議價後以約480萬元成交，呎價約9,717元，新買家為租客。

●中原黃家全指，西南九龍帝峯．皇殿3座高層B室，實用面積約1,118方呎，套四房間隔，另設工人套房，減息前獲用家偷步入市，以2,682萬元承接，呎價23,989元。

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒減息前一晚錄得偷步入市成交，單位為5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價650萬元，現累減42萬元，以608萬元沽出，呎價約13,787元，原業主於2021年8月以870萬元買入，持貨約3年多帳面蝕讓262萬元。

●中原黃惠霞指，荔枝角美孚新邨9月暫錄約9宗買賣，包括7期萬事達廣場11號極高層C室，實用面積約466方呎，原則一房改兩房間隔，望內園景，最初叫價550萬元，降至509萬元沽出，呎價約10,923元，原業主持貨近3年一直作收租，帳面蝕讓71萬元。

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新界區

●中原曹嘉華稱，東涌9月累錄20宗二手買賣，海堤灣畔3座極高層G室，實用面積約855方呎，套三房連儲物房間隔，享機場海景，叫價880萬元，經議價後減價12萬元，以868萬元沽出，呎價約10,152元，新買家為區內租客。

●中原陳賢欣表示，東涌海堤灣畔1座低層B室，實用面積約844方呎，套三房連儲物房間隔，連租約叫價880萬元，享海景，減價62萬元或約7%，以818萬元沽出，呎價約9,692元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居15座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內首置客擁綠表資格，見單位為三房戶及附裝修，原業主累減20萬元，未補價第二市場以430萬元購入自住，呎價約7,264元。

●祥益表示，屯門居屋富健花園4座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤僅約5日，獲區綠表客的兒子居於同屋苑，為方便照顧，兒子斥資於未補價第二市場以388萬元購入自用，呎價約6,554元。

●中原岳家富指，屯門怡樂花園1座高層F室，實用面積約511方呎，三房間隔，叫價530萬元，近日減價至430萬元，最終於議息會議前以408萬元沽出，呎價約7,984元，買家為上車客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水9月暫錄約37宗二手買賣，按月增約3成，上水安國新村雙座數後座高層戶，實用面積約380方呎，叫價約275萬元，議價後以245萬元易手，呎價約6,447元。

●美聯周南輝稱，大埔中心23座低層D室，實用面積約325方呎，兩房間隔，早前叫價350萬元放售，獲外區首置客議價後，決定以338萬元承接，呎價約10,400元，原業主2020年以440萬元購入，持貨約4年帳面蝕102萬元。

●中原梁建禮指，大埔白石角逸瓏灣II高座11座低層C室，實用面積約795方呎，套三房間隔，議價後以860萬元沽出，呎價約10,818元，新買家為外區客，原業主於2014年以約772萬元購入，約10年帳面獲利約88萬元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田溱岸8號2座高層A室，實用面積約1,382方呎，四房雙套連士多房兼梗廚菱計，望河景，近日以2,700萬元成交，呎價約19,537元，該屋苑現有約49個放盤，入場費約838萬元。

●中原伍錦基指，美國減息前市場不時錄偷步入市個案，沙田第一城30座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以428萬元易手，呎價約13,089元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富寶花園5座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，望樓景，放盤半個月，未補價第二市場叫價398萬元，減價約14.2萬元，綠表客以383.8萬元承接，減幅約3.6%，呎價約6,483元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山公屋恆安邨恆江樓中層32室，實用面積約349方呎，兩房間隔，望遠景，已補價自由市場叫價310萬元，放盤約5個月，減價40萬元，減幅約12.9%，獲買家以270萬元承接，呎價約7,736元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣1座中低層L室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原先叫價710萬元，放盤約9個月，區外新婚客議價後以675萬元承接單位自住，呎價約13,692元。

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