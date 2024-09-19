減息促新盤加快推售 黃泥涌跑馬地項目由416萬起
2024年09月19日 21:32
東網電視更多新聞短片
減息已塵埃落定，新盤市場瀰漫樂觀情緒，發展商鬥快出擊。黃泥涌跑馬地一日之內上載樓書，將示範單位曝光及開價，首批50伙，入場費由約416萬元起，有代理更形容定價接近「禮頓山車位價」。西半山另一樓盤隨即開價截擊，爭相搶客。
●黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT推首批50伙
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地駿景酒店舊址項目，於周四(19日)公布命名為ONE JARDINE’S LOOKOUT，提供123伙，同步上載樓書及推出首張價單，涉及其中50伙，折實平均呎價約17,904港元。首批單位包括18伙一房單位，11伙兩房單位，及21伙三房單位，實用面積由231至559方呎，折實售價由415.8萬至約1,072萬元，折實呎價15,888至20,650元。
●啟德天璽‧天6個示範單位同日曝光
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周四(19日)開放示範單位供傳媒優先參觀，新地代理總經理胡致遠表示，計劃下周公布首張價單，10月推出發售。是次開放5個交樓標準單位及一個經改動連裝修單位，涵蓋一房、兩房及四房戶型，示範單位將於公布首張價單後對外開放，首批單位盡量涵蓋各類戶型，四房大戶有機會以招標形式發售。
●黃竹坑站Blue Coast II兩房單位佔供應一半
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周四(19日)首度披露項目布局圖，兩房單位佔今期供應一半。今期由第3座及第5座組成，共提供558伙。單位戶型上，有279伙屬兩房間隔，實用面積介乎443至537方呎。三房單位有217伙，實用面積718至802方呎。四房設有62伙，實用面積由1,181至1,267方呎。
●西半山UPPER CENTRAL首推30伙
禹洲集團(01628)旗下曾經出租的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，周四(19日)突擊上載首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,251元，開放式單位折實入場費400萬元有找。首批單位大部分屬於開放式戶型，實用面積194至388方呎。價單只提供120天現金付款計劃，可享12%折扣，折實價介乎398.8萬至1,180.9萬元，折實呎價23,004至30,436元。
●馬頭角文曜兩房成交價1,107萬元
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，最新售出5樓B室，實用面積650方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，以1,107.22萬港元成交，呎價約17,034元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新買家為本地外區客，鍾情41名校網，加上項目近港鐵站，日常出行購物方便，故此快速拍板成交。
●北角海璇II三房連車位售逾4,572萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II第2B-2期，周四(19日)以逾4,572萬元連車位售出第3座17樓B室，實用面積1,155方呎，三房間隔，呎價約39,586元。該期數上月底至今累售20伙。
●沙田星凱‧堤岸一房售656萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(19日)錄得2座43樓A室的成交，實用面積325方呎，一房間隔，成交價656.4萬元，呎價約20,197元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，本港銀行落實減息後，位於沙田火炭星凱‧堤岸即錄成交。樓盤開售至今累售1,203伙，佔全盤1,335伙逾90%。
●啟德MIAMI QUAY I夥代理推優惠
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，將於下周一(23日)以先到先得形式發售50伙。發展商指，是次加推三房海景單位，並夥拍代理推出置業優惠。由即日起至10月31日經美聯物業購入上述項目的一手單位的買家可獲價值約8,888港元的的高級家具禮券，名額10個。
●何文田傲玟單日錄兩宗成交
中原地產吳國偉表示，何文田一手樓盤傲玟於周四(19日)以招標形式售出2伙，共涉6,116萬元。其中，1座23樓A室，實用面積1,445方呎，屬三套房間隔，以3,500萬元成交，呎價約24,221元。該盤於今年暫錄得42宗成交，總成交金額超過12億元。