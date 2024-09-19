減息促新盤加快推售　黃泥涌跑馬地項目由416萬起

減息已塵埃落定，新盤市場瀰漫樂觀情緒，發展商鬥快出擊。黃泥涌跑馬地一日之內上載樓書，將示範單位曝光及開價，首批50伙，入場費由約416萬元起，有代理更形容定價接近「禮頓山車位價」。西半山另一樓盤隨即開價截擊，爭相搶客。

●黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT推首批50伙

●啟德天璽‧天6個示範單位同日曝光

●黃竹坑站Blue Coast II兩房單位佔供應一半

●西半山UPPER CENTRAL首推30伙

●馬頭角文曜兩房成交價1,107萬元

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，最新售出5樓B室，實用面積650方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，以1,107.22萬港元成交，呎價約17,034元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新買家為本地外區客，鍾情41名校網，加上項目近港鐵站，日常出行購物方便，故此快速拍板成交。

●北角海璇II三房連車位售逾4,572萬

●沙田星凱‧堤岸一房售656萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(19日)錄得2座43樓A室的成交，實用面積325方呎，一房間隔，成交價656.4萬元，呎價約20,197元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，本港銀行落實減息後，位於沙田火炭星凱‧堤岸即錄成交。樓盤開售至今累售1,203伙，佔全盤1,335伙逾90%。

●啟德MIAMI QUAY I夥代理推優惠

●何文田傲玟單日錄兩宗成交

中原地產吳國偉表示，何文田一手樓盤傲玟於周四(19日)以招標形式售出2伙，共涉6,116萬元。其中，1座23樓A室，實用面積1,445方呎，屬三套房間隔，以3,500萬元成交，呎價約24,221元。該盤於今年暫錄得42宗成交，總成交金額超過12億元。