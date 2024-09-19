美減息半厘　料年內再降半厘　道指標指破頂

美國聯儲局下調聯邦基金利率的目標區間下調0.5厘，降到4.75到5厘，為2020年3月後首次減息，「點陣圖」顯示局方對息率的預測明顯變「鴿」，以中位數計，今年餘下兩次議息會議會再累減0.5厘，剛開始的本輪減息周期兩年後將以2.875厘作結，即累減2.5厘。

聯儲局對就業保守，但對美國經濟仍未悲觀，且上周新申領失業救濟人數、前周止持續申領失業救濟人數均跌至市場預期以下，新申領人數更創4個月新低，造就美股3大指數周四早段反彈，道指飆601點，高見42,105點；標指升94點，高見5,713點，跟道指雙雙創新高；納指飆412點，高見17,985點。

港股夜期報17,969，跌90點或0.50%，比香港周四收市低水44點。

回看最新議息聲明，表決貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)力求在長期內實現「最大就業」和「2%的通脹率」。隨着對通脹持續回落至2%的信心增強，現判斷實現就業和通脹目標的風險大致平衡。包括鮑威爾的投票委員幾乎一致同意減半厘，但理事鮑曼反對(建議只減0.25厘)，為罕有的不一致。委員會稱，考慮額外減息時會小心評估新的經濟數據，以及前景的發展、風險的平衡。

「點陣圖」則顯示，局方對2025年及2026年的聯邦基金利率中位數預測，各降至3.4厘及2.9厘；後者也是2027年及「長線」預測，預示本輪減息周期最多減2.5厘。

這份文件亦為減息半厘提供線索，事關局方對其使命——就業的看法也變得保守，把今、明兩年的失業率預測俱上調至4.4%，2026年預測亦升至4.3%，反而經濟增長預測今、明兩年都有2%，也可見官員對就業明顯重視起來。

華爾街最新觀點方面，高盛、麥格理及德銀維持下季再減息0.5厘的預測。不過，高盛也上調來年減息幅度預測，現預期明年中美息降至3.4厘，而美銀更上調下季減息幅度至0.75厘，並料明年多減1.25厘，把聯邦基金利率區間降到2.75至3厘，即聯儲局所想的減息周期終點。

安本認為，利率回落可能比聯儲局預期的更快，尤其下次議息前，只要數據顯示勞動市場繼續疲軟，可能再度單次減息半厘。就股票而言，該行看好全球和亞洲資訊科技、醫療保健行業，以及受惠低利率的資產(如亞洲房託基金)，但大宗商品和銀行等或落後大市。此外，民調預期賀錦麗當選總統的機率愈來愈大，提其企業稅提案將使任何對她可能獲勝的市場預期都將拖累大市。

野村亦指，跟先前市場的預期相比，「點陣圖」和鮑威爾在新聞發布會上的言論相對「鷹派」，反映出聯儲局仍以經濟「軟着陸」為基本預測，參考歷史往績，只要美國未來數月避免經濟衰退，提前減息理應利好股市。

企業消息方面，即將退休的歐盟委員會反壟斷專員韋斯塔杰警告，蘋果公司(Apple Inc.)如不向競爭對手開放iPhone及iPad的作業系統，將面臨另一巨額罰款，但無礙該股早段升2.7%。另外，英特爾(Intel)澄清無意出售自動駕駛部門Mobileye的多數股權，兩股各升3.37%及14.47%。