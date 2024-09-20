東方日報B2：港銀減P息0.25厘有驚喜

美國聯儲局進取地以0.5厘的幅度開展減息周期來「保就業」，但對港人而言，周四最大驚喜可能是一眾香港銀行隨即下調最優惠利率(P息)0.25厘，讓香港也正式進入減息周期，因為減幅比業界原先所想來得猛。分析相信，P息有望回落至加息周期起點，敍做H按的供樓一族每月供款有望較今次減息前慳10%。不過，經濟學家對本港經濟的展望暫未因減息樂觀起來，預料最快明年上半年才見效。

由於月初市場未肯定美國本月減息幅度，主流觀點是聯儲局減夠半厘，港銀才會減P息，且先減0.125厘，亦不會跟足美息減幅。然而，由於美國頭炮減息就是半厘，龍頭行滙豐周四中午宣布，P息周五起由5.875厘降至5.625厘，為去年7月後首次調整P息。

滙豐旗下恒生銀行減P和生效時間與母行一樣，中國銀行(香港)下周一起亦減0.25厘到5.625厘。渣打銀行、東亞銀行、大新銀行亦相繼減0.25厘，但降至5.875厘，最遲下周一生效。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，港銀加快啟動減P息，乃拆息(HIBOR)跌勢比美息快，跟樓按相關的一個月期拆息周四再跌至3.61厘的28個月新低，較美息明顯低水，後續減息料再推低HIBOR，而且銀行去年起上調按息率共0.75厘，提高新做按揭的息差。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，不論新買或是現有按揭在身的業主都能受惠，每100萬元貸款額，每月供款開支減少約145元，預計今年底再減0.125厘，更可望於明年底回落至加息周期前水平。若如是，本港今次減息周期會累減0.875厘，就滙豐而言是降至5厘，月供金額可累減約一成。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明建議有意置業者選用H按，因HIBOR在減息周期的下跌速度及幅度均快過且多過P按，HIBOR跌穿鎖息位即可慳息，同時也要「貨比三家」。

然而，渣打大中華及北亞區兼香港財資市場部聯席主管劉孟璣表示，就算聯儲局會先加快將息口降到較中性水平，下次議息(11月7日)再減0.5厘機會略高，減息效應傳導至實體經濟需時，預計本港經濟最快明年首季至次季才有些反應，下半年才見明顯幫助。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆坦言，聯儲局減息暫未能夠驅使他調高對香港經濟增長的預測，今年先看3%，下年能否維持要再看，「息口回落固然對資產價格有幫助，但經濟活動能否追上尚待觀察，新股上市、融資等需求會唔會好番？入市買樓的人會增加，但也不要期望樓市會回到過去的黃金時代。」他又認為，港人樓按負擔減輕對本港消費的刺激作用，未必及得上內地減存量按息之於內地人消費，「慳番啲錢會唔會拎去福田(深圳)同心齋橋(大阪)？」