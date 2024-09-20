【東方日報產評】美重拳激進減息　華接招加速放水

美國聯儲局隔晚議息會議意外大幅減息半厘，反映官方前瞻的「點陣圖」更顯示，今年底再減半厘，明年再減一厘。美國啟動減息周期本來在市場預期之內，但未來如此激進的減息速度卻讓投資者意想不到。此舉反映如今對聯儲局而言，首要工作已不再是「抗通脹」，而是應對勞動市場急降溫及經濟硬着陸風險升溫的問題，環球金融亦會隨着美國貨幣政策主題改變而改變。針對中國，美國大幅減息，中美息差會收窄，人民幣貶值壓力減少。市場觀望中國會如何接招，最理想的情景乃內地當局順水推舟，加大放水力度，並讓資本市場起動，全方位撬動投資，提振疲弱的經濟，助中國資產估值走出低谷。

聯儲局是次減息，既代表着4年多以來首次啟動減息周期，也意味同時結束自1980年代以來最激進的加息抗通脹行動。如斯進取減息，甚至被形容是「激進減息」，考量至少有二。其一，乃美國經濟熱度正急降溫，尤其是勞動市場景氣不穩定，月初公布上月新增非農業職位再次令人失望，為聯儲局的大幅減息，以防經濟硬着陸的行動創造條件。從近期美國孳息曲線一度脫離長期倒掛現象，也是預告美國經濟衰退的重要指標。

其次，在美國大選前，聯儲局如此大幅減息，惹來背後離不開政治目的的猜測，就是要在大選前落重藥，以延續牛市，為現任民主黨政府候選人連任造勢。如是者，這帶來的問題是今次美國減息周期的可持續性，不無變數。事實上，現任任期至2026年才屆滿的聯儲局主席鮑威爾，在議息會議後亦不忘「戴頭盔」，指不應視減息半厘之舉為「新節奏」，只是當白宮換人，其任期會否有變數，則屬後話。

刻下美國啟動減息周期，美元走弱，部分熱錢會加快流出美國尋求更值博的投資，乃合理推測，這對非美貨幣體系可謂正面消息，新興市場被視為受益者，一則貨幣貶值壓力緩減，二則在調節自身貨幣政策以刺激經濟能有充裕空間。在這些方面，中國誠然也不例外。一方面，美息下降有利企業減省外債的財務成本，透過美元貶值讓對外債重的房地產企業可稍作喘息；另一方面，美國經濟若能夠避過衰退，對世界景氣穩定也有積極意義，對中國外貿而言也是正面的訊息。

此外，隨着中美息差收窄，人民幣貶值壓力緩減，而考慮以降準或減息來提振經濟的條件亦會增加，市場憧憬十一長假前中國會有降準減按息等救市措施出台，以為提振內部需求創造更有利條件，好為第四季景氣「開好局」，以確保能實現全年經濟增長目標。

大國博弈，治理經濟是重要的一環。如今美國出招大幅減息應對衰退危機，市場都在駐足觀望中國如何接招，若然能在刺激經濟方面能作出更大力度的舉措，提振人心之餘，也在配合開放市場與吸引外資方面取得更大成效，引新水流入改善資產估值，這是市場熱切期待的畫面，且看能否迎來中港資產發力追落後的時點。