陸秉鈞：美國重手減息反添不明朗因素，黃金候調整吸納

千呼萬喚的減息周期，隨着香港時間9月19號凌晨兩點的到來，由美國聯儲局的結果宣布一刻開始正式展開。這次最令市場意外的，不是減息的決定，而是減息的幅度。儘管從期貨利率數據顯示，減息50點子的推算稍為佔多，但還是令到不少主流經濟學家、乃至金融從業員（包括筆者在內）感到驚訝。

要知道，在兩個月前的議息會議上，鮑威爾還沒有透露出要即將進行減息的口風；甚至到本次議息前期，聯儲局對於要表達鐵定減息的態度還是有點曖昧不清。而就在這次的會議上，卻採用了較為激進的減息幅度，如此突然，確實需要讓人好好思索其背後原因，和所引致的後果。

首先，鮑威爾在會後聲明中說出，如果七月份的議息的時候，就能看到當時候的就業數據，他就會在七月的時候進行減息。這裡反映出兩點：

1. 勞動就業市場的疲弱，是讓鮑威爾決定減息的關鍵原因(當然，美聯儲認為通脹受控是關鍵)

1. 這次減息的幅度有著補回7月應該減息的幅度的意味，所以市場可以理解為7月和9月是各減息四分之一厘。

鮑威爾刻意讓市場(至少是筆者)有第二點的解讀，是因為首次減息，幅度就達到50點子，難免讓市場理解為美國經濟情況比想像中惡劣，所以聯儲局要緊急較大幅度降息，以拯救經濟，這訊息會對市場帶來負面影響，產生波動。所以鮑威爾才要強調應提前至7月進行減息。

而且，為免市場錯誤理解聯儲局需要持續大幅減息，鮑威爾還刻意強調：「所有人不應該以今天減息50個點子的幅度爲依據，認爲這就是新的節奏。聯儲局沒有任何預設的路徑；聯儲局將繼續逐次會議做出決定。」

不確定性增加

筆者並非聯儲局成員，無法確認本次減息達0.5%的意義背後是否真如上述所理解，僅僅是補回7月的減息而達致的幅度，但有一點比較確定的是，本次減息結果，讓金融市場在交易行為上產生了不一致的解讀。在2點公佈議息結果後，金融資產一度大幅上漲，美元明顯下跌，但至2點半開始會後聲明後，金融資產出現明顯調整。納指從上升1%轉為下跌收盤；理應最受惠減息的黃金資產和美債期貨，更是出現顯著下跌，美元指數則在迫近100大關後轉跌為升，重上101水平。整個市場儼如理解為本次減息幅度只有0.25%一般。

這或許是鮑威爾所樂見的，市場解讀不應過份看重首次減息的幅度。然而，無法提前清楚預判的減息結果，卻會為市場帶來不確定性。

在今年剩下兩次的議息會議，減息幅度就算是聯儲局內部，也是分歧較大。按聯儲局點陣圖顯示，在19位官員中，

有2位官員認爲在此次會議後2024年不應再繼續減息；

有7位官員認爲2024年應再減息25個點子；

有9位官員認爲2024年應再減息50個點子；

有7位官員認爲2024年應再減息75個點子。

而且單單是本次議息結果，也不是官員們的一致共識，其中一名官員鮑曼就投下反對票，這也是自2005年以來首次有成員對決議投下反對票。

股市添不明朗因素，唯黃金續長線看俏

隨著不確定性的出現，市場對減息的預估可能會聯儲局來得更進取，若果結果不符合預計，將為股市在第四季帶來更顯著的波動。此外，投資者也須要留意，減息週期有時候是伴隨經濟衰退的出現。現在美國經濟仍然強橫，若果美經濟軟著陸股市還是會持續看好，但潛在的負面因素如若出現，將限制美股在第四季度的表現。而另一方面，對比股市的不確定性，有些資產將能比較確定持續受惠，這就是黃金。筆者對於黃金的看法依然是長線看好，但短線則稍為看淡。原因是儘管黃金利好因素沒有改變，但在議息前黃金價格已經較大程度的提前反映利好了，不排除黃金價格借好消息出貨短期出現調整，筆者建議可以趁此調整進行分注吸納，首個支持位為2526美元；次支持位為2472美元，分別為20天和50天平均線的支持所在。

(資料來源: 富途資訊網)

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師

陸秉鈞