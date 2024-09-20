iPhone 16系列港開售仍有水位　Pro Max炒貴2000元

港版iPhone 16系列正式開售，據報今日(20日)早上仍有「水位」。有報道指，市場此前預期「水位」2,000至2,500港元溢價收機，今早有人以2,500元溢價沽出，早上9時前成交價暫與去年相約，沙漠色1TB的iPhone 16 Pro Max「水位」1,400元。

報道指，廣東道「交易現場」有大批iPhone交易人流，有持多貨的男士料下午水位會更堅實，有女士持512GB的iPhone 16 Pro Max問價，指有人向她開價加3,700元收機，並對水位有信心，認為4,000多元合理。此外，據報小紅書湧現iPhone 16內地版售前「破發」消息，未知是否正正由於購買力轉移湧入「港版機」。

報道指，先達有店舖負責人指，今早一開賣，iPhone 16系列仍有得炒，iPhone 16 Pro Max可比原價高出約2,000元，其他型號也有約1,000元水位。惟近年iPhone炒價不高，時間不長。

此外，內媒報道，iPhone 16系列智能手機周五在全球正式發售，但相較於往年熱度，今年蘋果公司的手機在中國市場「遇冷」，已經有電商平台提供高達千元人民幣(下同)的折扣。

內媒周四(19日)報道，提供激進折扣的是拼多多。iPhone 16 官網價格5,999元起，拼多多補貼價 5,399元起，直降600元；512GB的iPhone 16 Plus官網價格9,999元，拼多多補貼價8,999元，折扣高達1,000元。

iPhone手機價格「破發」與需求疲弱有關，從發貨時間可見。往年首批iPhone Pro(Max)系列的發貨等待時間都在1個月以上，但今年來說，即便是往年供應鏈最緊張的iPhone Pro Max，發貨時間也只有2至3周，比去年的3至4周短。

在京東平台上，iPhone 16 Pro系列的最早發貨日期也提前至10月9日。此外，京東還對換機給予1,000元以上的補貼。發貨時間縮短，可能意味消費者對最新款iPhone Pro型號的需求疲軟。

iPhone 16系列在9月13日開放預購，天風國際證券分析師郭明錤日前指，iPhone 16系列首周末預購銷量預估約 3,700萬部，較去年iPhone 15系列首周末銷量倒退約12.7%。他強調，iPhone 16 Pro系列需求低於預期的可能關鍵之一，是最大賣點Apple Intelligence無法隨iPhone 16一起上市。此外，中國市場競爭激烈，仍持續影響 iPhone需求。

巴克萊、摩根大通及美國銀行等大行也下調蘋果公司新款iPhone的需求預測。巴克萊在報告中表示，根據該行與分銷商的溝通，以及對中國主要電子商務網站預訂數據的分析，預售開頭幾天預訂總量按年下降，Pro機型預購的比率較低，下降雙位數，入門機型則有增長。

巴克萊分析師指，中文版Apple Intelligence要到2025年才推出，可能會削弱人們對iPhone 16的早期熱情。宏觀經濟疲弱及市場競爭也會繼續拖累iPhone在中國的銷售。摩根大通分析師則稱，從預購情況來看，發售首周市場對iPhone 16基本型號的需求與iPhone 15系列一致，iPhone 16 Pro型號的早期需求略顯疲軟。