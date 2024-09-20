OpenAI據報周五揭曉逾500億融資分配　微軟英偉達爭入場券

外媒引述知情人士透露，OpenAI即將完成其最新一輪融資，潛在投資者即將在周五(20日)確定是否參與此次投資。目前為止，OpenAI的65億美元(約507億港元)融資目標已遠超預期，顯示投資者對於參與此輪融資的熱情超出OpenAI的計劃接受範圍。

據報，超額的認購需求達幾十億美元，意味部分投資者在周五可能收到未能入選的消息。雖然OpenAI未對此事發表評論，但有迹象顯示，包括微軟(Microsoft)、英偉達(Nvidia)及蘋果公司(Apple Inc.)在內的幾家重量級戰略投資者均有望獲投資權限。

是次融資對OpenAI的估值約1,500億美元，此數不包括新注入的資金。值得注意的是，此估值遠高於該公司在之前融資中的860億美元估值。另一方面，至少有一位知名現有投資者紅杉資本，將不會參與此次融資。紅杉資本最近轉而支持由OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever新創立的競爭對手公司Safe Superintelligence Inc.，Sutskever今年較早時離開OpenAI。

此外，現有投資者Thrive Capital正牽頭本輪融資，並計劃投資12.5億美元。