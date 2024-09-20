姚浩然：恒指受制18400點 油股首選呢隻...
2024年09月20日 11:30
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（中新社圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股全線向上，料利好大市氣氛。不過港股近期升勢主要由科技股推動，滙豐控股(00005)及中特估等重磅股表現呆滯，加上市場仍然關注內地經濟及企業盈利狀況，大市欠缺上升動力，預期港股維持在17,200至18,400點橫行上落為主。
美國聯儲局落實減息半厘，消息刺激金、油價向上。姚指出，金價今年累升已多，雖然仍有向上空間，但料逼近2,600美元後，上升動力或放緩。而金礦股未能跟足金價強勢，建議可吼緊貼金價的ETF如SPDR金ETF(02840)。至於油價方面，市場仍關注美國、中國經濟增長狀況，會否影響原油需求，相信油價仍以反覆上落為主，紐約期油料在68至77美元波動。油股他仍首選中國海洋石油(00883)，若股價回落至18.5元附近可買，止賺位先看19.8至20元。
石藥集團(01093)公布進一步回購最多50億元的股份計劃，消息刺激其股價飆高。不過，姚浩然認為石藥業績表現一般，雖然股份回購可撐起股價，但高追風險頗高，宜待股價回落時再考慮。