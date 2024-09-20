車股發力！歐盟據報同意研中國電動車設最低售價代替加稅

中國商務部表示，中國商務部部長王文濤在歐盟總部會見歐盟委員會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)，就歐盟對華電動車反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。

雙方明確表達通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。如果歐盟執意實施不合理徵税措施，中方將堅定作出必要反應，維護企業正當權益。

東布羅夫斯基斯發表聲明表示，會面具建設性。中國及歐盟將加緊努力，尋找有效、可執行及符合世貿規定的解決方案。

據了解，歐盟將表決落實向中國電動車加徵關稅的日期，由原定的下周三(25日)，押後至10月初。