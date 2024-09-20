Nike業績失色CEO離職　退休老將出山頂替　或不利安踏李寧

外媒報道，球鞋巨頭Nike周四(19日)宣布行政總裁John Donahoe離職，老將Elliott Hill將出任CEO。Nike股價在市後延長交易時段升逾7%，報87.1美元。

Hill周四向員工承認，這家全球最大運動服飾品牌的處境一直很艱難。「我知道事情並不容易，但當然我們當然已經採取應有的行動。」他又指，計劃於10月14日召開全體員工會議，這是他返回自己工作數十年的公司的第一天。他並向員工提供其Nike電郵地址，要求他們「提前提出想法」。

Hill於1988年加入Nike，在2020年退休前擔任消費者市場總裁。他將於10月14日接任CEO。至於Donahoe將於10月13日退休，並於1月31日前繼續擔任Nike顧問。

Nike於6月公布季度業績令人失望，並下調全年指引，導致其股價出現上市以來最大跌幅。在Donahoe領導下，Nike還啟動20億美元的成本削減計劃，並裁員2%。該公司公布業績後，遭多家大行下調評級，有分析師更猜測Donahoe很快就會被趕下台。

近年在市場激烈競爭及中國市場放緩下，Nike收入回落至500億美元以下。分析認為，Nike是次換人是希望重振銷售表現。