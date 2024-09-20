人民幣逼近7.04 國有大行傳買美元緩和升勢

外媒引述兩位消息人士指，中國國有大行今日(20日)早盤在境內即期市場買入美元，以緩和人民幣升勢。

在上日結匯盤湧出，推動匯率快速走強後，人民幣兌每美元在岸價(CNY)今日盤初續擴大升勢，刷新近16個月高位。在岸價報7.0452；離岸價(CNH)報7.0475；中間價報7.0644，較上日上調339點子，升值至2023年5月29日以來最高，升幅創2023年3月20日以來最大；每百港元兌90.37元人民幣。

在美國聯儲局減息0.5厘後，周四(19日)在岸和離岸人民幣兌每美元匯率盤中均升至7.06。中信證券預計，未來出口企業集中結匯可能會加大短期匯率波動，人民幣匯率有可能接近7.0。

不過，該行預計年內人民幣匯率趨勢性突破7.0的機會不大。一是聯儲局雖然本次降息幅度大，但是給出的後續路徑靈活穩健。二是短期內地經濟依然存在有效需求不足的問題。三是該行認為人行希望維護匯率穩定，過快升值和過快貶值可能都會存在一定風險。該行復盤過去三輪人民幣匯率升值周期發現，均出現美匯指數大幅走弱與國內經濟基本面明顯改善。