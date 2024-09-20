聯邦快遞季績遜預期　降全年收入增長預測　市後挫11%

聯邦快遞(FedEx)調低全年收入增長預測，同時其首財季表現也遜市場預期，利潤大幅下降，原因是其客戶繼續從快速、昂貴的速遞，轉向更便宜、更慢的選擇。FedEx股價在市後延長交易時段挫11%，報267.25美元。

行政總裁Raj Subramaniam表示，工業需求弱於預期。對於聯邦快遞來說，製造商與該領域其他公司之間的貨運是最有利可圖。他指，「美國聯儲局減息幅度表明當前環境的疲軟。」

在疫情期間推動的網購熱潮，聯邦快遞和其他公司擴大業務。在需求正常化後，該公司一直努力削減數十億美元的間接成本。聯邦快遞6月完成重組，合併地面及快遞部門。不過FedEx指，持續削減成本未能抵銷美國對優先服務需求疲軟及季內營業日減少的拖累。

指引方面，FedEx目前預計2025財年的收入將錄低個位數增長，先前預期為低至中個位數增長。此外，公司將其全年經調整每股經營溢利上限調低到20至21美元，此前預測為20至22美元。

回看季度業績表現，截至8月31日當季，FedEx收入216億美元，經調整每股盈利3.6美元，兩者均遜分析師估計。