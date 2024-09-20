ONE JARDINE’S LOOKOUT提出「支持合理佣金」建議

英皇國際顧問方文彬指，會與代理簽署委託合約，並列明不能向買家回佣。若發現有代理回佣，有權取消牽涉的交易。同時，會於買家入飛時提醒，買家亦須在揀樓後簽署附件，聲明沒有接受代理回佣。是次行動旨在提供透明，公開的樓宇買賣交易環境，期望能推動業界建立一個標準化、健康發展的地產營商市場。

該集團銷售及市場總監柯穎豪表示，因應目前一手樓盤銷售市場回佣已成為不成文慣例，可能影響銀行估價，造成買家無法成功獲得按揭貸款，最終導致交易取消。是次提出「支持合理佣金」建議，期望可以令地產交易更公平更透明，減少買家疑惑，銀行估價更準確，及讓地產代理獲得更合理回報。他認為，讓樓價回歸真實，可謂讓地產商、代理、銀行及買家帶來「四方共贏」。