二手樓價指數回升0.31%　短期向下格局未變

中原城市領先指數最新報137.09點，按周升約0.31%，指數在5至7月兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周則一周升一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變。9月底目標維持136點水平，現時只差1.09點或約0.8%。

本周CCL仍為逾8年(418周)次低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌約6.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.35%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.15%。昨天(19日)美國聯儲局宣布減息0.5厘，香港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，對二手樓價的影響將於10月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升約0.16%。CCL(中小型單位)報135.95點，按周升約0.16%。CCL(大型單位)報142.66點，按周升約1.01%。三大指數近3周同樣一升一跌，繼續反覆向下。CCL Mass及CCL(中小型單位)均處於逾8年低位，齊重返2016年8月底水平。CCL(大型單位)仍在近8年低位徘徊，重返2017年1月中水平。

四區樓價，港九市區升，新界兩區續跌。港島CCL_Mass報135.51點，按周升約0.69%，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報135.64點，按周升約0.51%，指數於2016年9月底低位徘徊。新界東CCL_Mass報147.32點，按周跌約0.57%，連跌5周共約3.81%，指數創2016年9月底後新低。新界西CCL_Mass報126.25點，按周跌約0.33%，連跌3周共約2.58%，指數創2016年10月底後新低。

2024年八大樓價指數計，新界東跌8.67%，新界西跌約8.51%，港島跌約6.97%，CCL(大型單位)跌約6.93%，CCL(中小型單位)跌約6.88%，CCL跌約6.87%，CCL Mass跌約6.78%，九龍跌約4.33%。