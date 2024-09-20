中國首8個月財政收入跌2.6%　賣地瀉25%

財政部公布，內地今年首8個月一般公共預算收入147,776億元人民幣(下同)，按年下降2.6%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、以及去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長為1%左右。

分中央和地方看，期內，中央一般公共預算收入65,361億元，按年下降6.2%；地方一般公共預算本級收入82,415億元，按年升0.4%。

分稅收和非稅收入看，首8個月，全國稅收收入121,059億元，按年下降5.3%；罰款之類的非稅收入26,717億元，按年增長11.7%。

另外，財政部提到，國內增值稅45,936億元，按年下降4.9%；國內消費稅11,302億元，按年增長4.2%；企業所得稅31,385億元，按年下降5%。個人所得稅9,685億元，按年下降5.2%。此外，印花稅2,233億元，按年下降23.1%，其中證券交易印花稅653億元，按年下降55.5%。

賣地收入方面，首8個月，地方政府性基金預算本級收入23,904億元，按年下降23.5%，其中「國有土地使用權出讓收入」20,218億元，按年下降25.4%。