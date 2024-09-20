港交所成立綜合基金平台專責小組

港府和證監會的支持下，港交所正在積極開發一個綜合基金平台，為本地基金分銷行業的整體價值鏈及生態圈提供服務與支持。專責小組將收集成員的寶貴見解和反饋，以完善綜合基金平台的設計，更好地構建平台的未來。

港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，該所致力提升香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力，透過促進市場多元化發展，為全球投資者帶來更豐富的選擇。在綜合基金平台專責小組的支持下，該所希望能夠創建一個基金分銷網絡，為市場提供更廣泛的產品並提高市場效率，培育更深且廣、更多元化的本地投資基金生態圈，加強香港作為全球財富管理中心的角色。

專責小組由來自不同基金行業協會和市場參與者的代表組成，包括聯博香港、東方匯理資產管理香港、亞洲證券業與金融市場協會、貝萊德資產管理北亞、香港中資基金業協會、廣發控股(香港)、香港投資基金公會、景順投資管理、摩根基金(亞洲)及泰康資產管理(香港)。

綜合基金平台包括一個產品資料庫，涵蓋證監會批准的基金產品，旨在令投資者更便利地獲取基金產品資訊，提高基金投資產品信息透明度。綜合基金平台也將提供一個連接基金分銷生態系統中不同參與者(例如基金經理和分銷商)的集中網絡，以協助基金訂單傳遞、認購和贖回，以及代理人服務等。更多細節將於2024年第四季公布。