阿里雲夥英偉達開發汽車艙駕大模型解決方案

與英偉達的合作，阿里雲的自研大語言模型Qwen–包括Qwen2-7B語言模型和Qwen2- VL視覺語言模型–已經與NVIDIA DRIVE AGX OrinTM自動駕駛平台實現深度適配。此外，英偉達的模型加速技術大幅降低計算成本，並將在阿里雲模型上實時處理複雜任務時的時延降至最低。

阿里雲同時宣布，其自研的通義大模型以生成式人工智能(AI)平台百煉服務逾30萬客戶，相較於今年5月的9萬客戶有顯著提升。另與聯合國教科文組織高等教育創新中心(UNESCO-ICHEI)建立合作夥伴關係，以數碼化培訓的形式將生成式AI的優勢帶入高等學府。

阿里雲首席技術官周靖人表示，與業界機構的合作，體現阿里雲通過創新解決方案提供更優質的客戶體驗和提升企業效率的決心，希望與合作夥伴一起以數碼化培訓和便捷的雲端解決方案，以助更多企業和個人用戶解鎖生成式AI的潛能。