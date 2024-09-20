中國奧園主要股東引入戰略投資者　Multi Gold成單一最大股東

中國奧園( 03883 )公布，公司自其主要股東Ace Rise Profits Limited(「Ace Rise」)獲悉，於周五(20日)交易時段後，Ace Rise與Multi Gold Group Limited(「Multi Gold」)訂立一份協議。據此，Ace Rise同意轉讓621,728,877股普通股予Multi Gold(「轉讓事項」)。

Multi Gold很有可能與該公司就現有或未來業務建立重要戰略合作關係，Multi Gold獲確認為「戰略投資者」，乃由於Multi Gold對目標股份的收購以及其成為該公司的主要股東代表Multi Gold的長期戰略投資。

緊接轉讓事項完成後及根據證券及期貨條例第XV部所界定的涵義，Ace Rise及Multi Gold將擁有公司502,232,123股及621,728,877股股份的權益，分別佔該公司已發行股本約13.31%及16.48%。

因此，郭梓文(其根據證券及期貨條例第XV部所界定的涵義被視為於Ace Rise的全部已發行股本中擁有權益)屆時將持有公司617,956,686股股份，佔公司已發行股本約16.38%。緊接轉讓事項完成後，Multi Gold將成為公司的單一最大股東，而郭氏將不再擔任公司控股股東。

另董事會宣布，自二零二四年九月二十日起：

(a)郭氏已由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會主席、公司提名委員會(「提名委員會」)主席及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；

(b)Alobeidli獲委任為非執行董事及董事會主席；

(c)黃煒強獲委任為提名委員會主席；及

(d)鄭少輝獲委任為授權代表及提名委員會成員。