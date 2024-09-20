樓市轉熱！嘉湖今錄3買賣 上車客斥435萬購三房戶

減息效應，天水圍嘉湖山莊即日連錄3宗買賣，上車客放工趕入該區簽約落訂，獲減價35萬元，以435萬元購入三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯施志剛稱，香港銀行亦即時減息0.25厘，鰂魚涌康怡花園速錄得一宗成交，單位為N座中層1室，實用面積約490方呎，兩房間隔，近期叫價約640萬元，用家議價後以約610萬元成交，呎價約12,449元。

●中原鄭俊輝表示，柴灣居屋杏翠苑B座低層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價320萬元，新買家已於東區和將軍澳睇樓一段時間，銀行減息，提價洽購，以綠表價288萬元成交，呎價約7,076元。

●利嘉閣鍾肇基表示，西半山金谷大廈中層D室，實用面積約611方呎，兩房間隔，新買家為外籍人士，因工作及社交圈子均在西半山區，睇樓兩次後，即與業主進行洽購，最終以690萬元成交，呎價約11,293元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣碧海藍天1座極低層，實用面積約502方呎，兩房間隔，叫價約680萬元放售1個月後，獲外區客洽購，雙方議價後減價約32萬元，以約648萬元易手，呎價約12,908元，新買家為首置客。

●利嘉閣郭永峰稱，深水埗AVA 61低層C室，實用面積約150方呎，開放式間隔，原先叫價260萬元，議價後以257萬元成交，呎價約17,133元，原業主於2017年以約298萬元一手購入，持貨約7年帳面蝕41萬元。

●香港置業周栢達表示，西南九龍浪澄灣5座極低層，實用面積約564方呎，兩房間隔，望內園景，以約840萬元放售約1個月後，吸引外區客洽詢，經議價後決定以760萬元易手，呎價約13,475元，新買家為投資客。

●利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園19座低層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園景，新買家居住於同區，單位原先叫價780萬元，經雙方議價後，以728萬元成交，呎價約13,532元。

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園J座高層7室，實用面積約378方呎，兩房間隔，放盤約3個月，近期獲外區客洽詢，減息後斥資448萬元購入作長線投資之用，呎價約11,852元。

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新界區

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊於減息後連錄3宗買賣，其中麗湖居8座中層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，叫價470萬元，放盤約兩星期，上車客數日前已睇樓洽購，宣布減息當晚下班後，即趕入天水圍簽約落訂，以435萬元承接，呎價約7,952元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約35宗二手買賣，按月跌約10%，其中翠擁華庭11座中層A室，實用面積約675方呎，套三房間隔，叫價約680萬元，議價後以668萬元易手，呎價約9,896元，新買家為用家，單位約8年帳面僅升值約4.7%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑H座高層11室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價390萬元，放盤兩個月，以380萬元沽出，呎價約8,879元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦英苑A座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤兩星期，已補價自由市場叫價510萬元，減價41.2萬元，獲買家以468.8萬元承接，呎價約7,268元。

●中原胡正賢指，沙田及大圍9月暫錄約36宗二手買賣，按月跌約30%，減息後沙田中心新寧大廈中層B室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約430萬元，議價後以380萬元易手，呎價約12,795元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水9月暫錄約40宗二手買賣，按月升約30%，粉嶺碧湖花園8座高層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，減息後以410萬元易手，呎價約9,297元，新買家為上車客。

●美聯麥偉成指，上水御林皇府牛津徑雙號屋，實用面積約3,003方呎，五房四套間隔，外區客睇樓兩星期，得知減息消息後即決定以3,438萬元承接單位，呎價約11,449元，原業主2021年以3,580萬元購入，持貨約3年帳面蝕142萬元。

●中原溫旭銘表示，元朗朗庭園3座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價430萬元，區內租客見近年住宅租金不斷上升，減息公布前入市，議價後以415.5萬元購入，呎價約9,640元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心9座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，新買家為區內客，獲父親資助首期助上車，見單位有裝修，以400萬元即睇即買，呎價約8,791元。

●利嘉閣鍾景安稱，荃灣中心5座高層A室，實用面積約324方呎，一房間隔，新買家為投資者，單位原先叫價325萬元，議價後以295萬元成交，呎價約9,105元，原業主於2017年以約378萬元購入，帳面蝕讓83萬元。

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