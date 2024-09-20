陳永傑：美國減息　香港樓市轉勢

美國聯儲局終啟動減息周期，結束為期兩年半的加息周期，率先大手減息半厘，本港銀行亦緊隨其後，減息0.25厘，聯儲局官員們更預料於今年內將再減息半厘，減幅令市場喜出望外，相信可為香港樓市帶來振奮作用，成樓價轉捩點，同時亦為香港樓市的復甦注入動力。

減息消息一出，市場反應正面，睇樓及二手買賣氣氛即時轉活躍。在最新一周(21至22日)，中原十大屋苑周末預約睇樓量錄逾500組預約，已連升4周並創下23周新高，可見減息成功刺激潛在買家出動，物色筍盤。市場上亦開始出現「租轉買」的現象，有不少原計劃租樓的市民，見現時租金高昂，減息後供樓負擔相對減輕，在「供平過租」效應下，決定轉租為買，趁機撈底入市，建立自己的安樂窩，料二手交投會逐步加快。

一手市場方面，8月時撤辣效應消退，加上市場觀望減息，發展商推盤相對審慎，僅一個新盤發售，其餘均為貨尾項目，全月一手成交錄510宗，創撤辣後新低。減息後，後市前景明朗，發展商伺機起動，紛紛加快推盤步伐，港島東半山有樓盤率先起動，首張價單折實平均呎價低見「1字頭」，入場價415萬元，均創區內近13年新低，入場價更接近同區車位價，訂價震撼全市場。而位於黃竹坑大型新盤亦加快銷售步伐，以承接上一期銷售旺勢。

現時市場上估計有最少8個全新盤蓄勢待發，若採取貼市價或低於市價的策略出貨，定能刺激用家及投資者入市意欲，10月一手成交量料達2,000宗。樓市已迎來轉捩點，先量後價，筆者料至今年底樓價可反彈3%，止跌回穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑