美股道指跌逾百點　FedEx急瀉14%

美股3大指數周五早段偏軟，道指跌103點，報41,921點；標指跌23點，報5,690點；以科技股為主的納指跌81點，報17,932點。港股夜期報18,198點，跌85點，低水61點。

有著名的「美股大好友」、Fundstrat研究部主管Tom Lee一反常態地表示，對於現在是否建議投資者入市感到猶豫，特別是在美國大選之前還有很大的不確定性。不過，觀乎過往歷史，只要美國經濟未陷入衰退，聯儲局減息多數也會利好股市。

不過，隨着美股連創新高，市場上唱好美股的聲音始終是主流。BMO資本市場提高了標指的預測，把目標水平從5,600點大幅提高至6,100點。BMO首席投資策略師Brian Belski在一份報告中表示︰「就像我們5月份的上一次調整目標一樣，我們仍然對市場上漲的強勁程度感到驚訝。」

大型跨國物流公司聯邦快遞(FedEx)公布截至8月底止季度業績，期內收入按年倒退0.65%至183.05億美元；列帳純利7.94億美元，按年跌26.34%；經調整純利8.92億美元，按年跌23.03%。除了盈利及收入倒退外，該公司首財季便下調全年業績預測，拖累股價周五早段曾瀉逾14%。