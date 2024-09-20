減息眾生相！黃泥涌跑馬地新盤錄超購 亦有新樓封盤
2024年09月20日 22:05
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港島新盤低價推出首張價單後，短時間內已錄得超額認購。另一方面，有發展商於減息後宣布封盤。
●跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT已錄超額認購
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT，周五(20日)公布已錄得超額認購，展銷廳由昨日(19日)開放至今已錄得逾千個參觀人次，積極考慮加推。發展商提出「支持合理佣金」建議，項目不接受地產代理以任何形式的回佣予買家。
●黃竹坑站Blue Coast宣布封盤
減息周期開展，有發展商宣布封盤。長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast，開售至今累售571伙，總成交金額逾108億元。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目現僅餘小量三房及四房供應，為配合同系列Blue Coast II的銷售推廣，集團決定於下周一(23日)起暫停Blue Coast的銷售活動及暫停開放示範單位。
●北角海璇II四房連車位售5,152萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，交投不斷，今(20日)錄得3座10樓A室的成交，實用面積1,492方呎，四房間隔，連同1個車位以5,152.8萬元成交，呎價約34,536元。該期數累售約21伙，吸金逾9.8億元。
●啟德海灣第1期一房呎價約16,330元
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，自月初減價後續錄成交，至今已售出43伙。是日最新以499.7萬元沽出第2A座10樓G室，單位實用面積306方呎，屬一房間隔，呎價約16,330元。
●元朗站The YOHO Hub II 新一輪銷售首日收逾千票
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，日前首推第6座單位價單後，周五(20日)開始收票。市場消息指，首日已錄逾1,000個購樓意向登記，按價單4號提供94伙計，已錄得超額認購約9.6倍。
●何文田ST. GEORGE'S MANSION獲大手客增購兩伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(20日)獲大家族添食，以近2億元購入兩伙。最新售出的單位為第3座21樓A室及B室，總實用面積3,927方呎，共以1.93億元連雙車位成交，呎價約49,147元。信和置業執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息0.5厘，本港主要銀行下調港元最優惠利率，對樓市氣氛帶來正面影響。
●日出康城第12B期PARK SEASON兩房成交價804萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(20日)錄得第2B座27樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價804.4萬元，呎價約14,980元。發展商指，整個SEASONS系列項目至今售出828伙，套現逾52億元，屬於2024年新盤銷量之冠。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(20日)連沽5伙，總成交金額共3,130.94萬元。該期數項目於本月合計已錄得48宗成交。是日最新售出的單位涵蓋一房至三房間隔，成交價由375.41萬至856.43萬元，呎價約12,030至12,857元。其中，Fiskars第2A座的23樓A1室，實用面積697方呎，三房間隔，成交價856.43萬元，呎價約12,287元。
●啟德跑道區柏蔚森III錄交易告吹
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，新近錄得一宗交易吹告，涉及單位為第1座16樓F室，實用面積382方呎， 屬兩房間隔，原本於本月9日以680.9萬元售出，呎價約17,825元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。