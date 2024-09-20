減息眾生相！黃泥涌跑馬地新盤錄超購 亦有新樓封盤

港島新盤低價推出首張價單後，短時間內已錄得超額認購。另一方面，有發展商於減息後宣布封盤。

●跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT已錄超額認購

●黃竹坑站Blue Coast宣布封盤

●北角海璇II四房連車位售5,152萬元

●啟德海灣第1期一房呎價約16,330元

●元朗站The YOHO Hub II 新一輪銷售首日收逾千票

●何文田ST. GEORGE'S MANSION獲大手客增購兩伙

●日出康城第12B期PARK SEASON兩房成交價804萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(20日)錄得第2B座27樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價804.4萬元，呎價約14,980元。發展商指，整個SEASONS系列項目至今售出828伙，套現逾52億元，屬於2024年新盤銷量之冠。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日沽5伙

●啟德跑道區柏蔚森III錄交易告吹