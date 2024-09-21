花旗銀行：美元走勢或先高後低

美國聯儲局大手減息50個基點，聯邦基金利率下調至4.75至5.00%區間。這或反映當局對通脹重燃的憂慮，轉為對勞動力市場下行風險更關注。花旗分析員仍認為，勞動力市場疲弱或導致當局減息步伐較市場預期更激進。花旗分析員維持今年一共減息125點子的預測，預計今年11月及12月分別減息50和25點子，風險在於減息步伐可能更快。

對美元而言，避險情緒、美國大選動態和環球經濟增長下行風險等利好美元的因素仍然存在。但由於市場對聯儲局減息周期的定價較其他央行更進取，聯儲局偏鴿或推動美元下跌。基於美元的逆流因素出現，花旗分析員亦相應減低看好美元的程度，但維持0至3個月美匯指數升至103水平的觀點。

特別要注意的是，預料主流貨幣表現將明顯分歧。隨着數據惡化，花旗分析員認為，美元有機會於策略上跑贏和市場走勢較密切的貨幣，包括澳元和紐元。但在避險情緒升溫的日子，美元則可能跑輸低息融資貨幣的日圓。

中長線方面，隨着美國大選前的影響力見頂，花旗分析員預期美元強勢或逐步消退。加上屆時環球經濟增長反彈和央行同步減息，在均值回歸預期下美元升勢或於2025年逆轉，美匯指數於2025年底前甚至有機會回落至接近100水平。

花旗銀行投資策略及資產配置部