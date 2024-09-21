陳政深：減息周期　防守股吸引力增

港股持續做好，恒指重上18,000點，亦都結束連續兩星期的跌勢，單周升近900點；同時指數亦出現「六連陽」，恒指對上一次出現多枝連續陽燭為四月底，當時指數在4月19日觸及16,044點的低位，其後拾級而上，輾轉升至5月20日的19706點高位，升幅達23%，點數升幅逾3,600點，是次點數底部在8月5日的16,441點，即使僅升3,000點，亦直指19,400點。

當然，港股的上升並無明確的基本因素支持，但美國聯儲局大於市場預期的減息幅度，同時未令市場對經濟前景有進一步的擔憂，已足以成為短線的催化劑。指數上望首個阻力為19,000點，即5月份形成的下跌裂口，下站則為前述的19,400點位置。

上半年集團營業額下跌3%，至118.36億元人民幣(下同)，惟整體毛利提升3.9%，至39.36億元，先利率上升2.2個百分點，至33.3%。受累內地經濟放緩，以及市場競爭激烈，集團多個業務，包括衞生巾產品、紙巾等均見營業額下跌，然而一次性紙尿褲產品卻見上升。

據集團表示，未來將開拓更多醫療護理類產品，同時亦正嘗試及展寵物用品市場，其定位為安全、清潔的產品，並創立「寵利妥」品牌，其產品包括寵物尿墊、用於牙齒清潔的手指型濕巾，以及適用於貓狗身體清潔的手套型濕巾等，利用本身的產品優勢開展潛力較大的寵物市場。

恒安月初至今股價跌約9%，近日走勢有觸底迹象，其市盈率目前僅8倍左右，股息率約7厘，其派息比率過去5個財年均逾50%，在目前減息環境下具一定吸引力。

艾德金融執行董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)