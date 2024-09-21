道指創新高　標指納指軟　FedEx插15%

周五(20日)為美股「四期結算日」(四巫日)，即指數及個別股份的期貨及期權結算日，根據過往紀錄，是日市況一般較為波動。道指早段曾回吐逾100點，收市轉升38點或0.09%，報42,063點，再創新高；標指則微跌11點或0.19%，收報5,702點；納指也跌65點或0.36%，收報17,948點；反映中國概念股表現的金龍指數回落0.6%。國際金價則再刷新紀錄新高。

重磅股方面，開售iPhone 16的蘋果公司(Apple Inc.)，股價曾升1.8%，不過收市轉跌0.3%；特斯拉(Tesla)跌2.3%；英特爾(Intel)據報獲高通(Qualcomm)洽談買盤，股價漲3.3%，惟高通下滑2.9%，英偉達(Nvidia)也跌1.6%。Nike行政總裁換人，股價彈6.8%，為表現最佳道指成分股。此外，聯邦快遞(FedEx)股價插15.2%，受累季績差兼下調全年展望。

港股ADR指數按比例計算，收報18,109點，跌150點或0.82%。滙豐控股收報68.865港元，較港收市低0.12%；騰訊控股收報385.641元，較港收市低0.76%。