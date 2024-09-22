陳鳳珠：內地旅遊業今年發展佳　國內遊需求強勁

內地線上旅遊平台飛豬表示，今年內地中秋節假期旅遊預訂總量，較元旦、清明、端午假期錄得顯著增長，當中境內遊人均預訂量較端午假期增加5%，出境遊人均預訂量與端午假期基本持平。

另外，中秋假期國內租車預訂量，較端午假期增長31%，國內酒店預訂量遠超2019年同期水平，其中星級酒店、特色民宿佔比高達六成。從數據可見，內地居民在3天的中秋假期普遍留在內地出行及消費，有助帶動旅遊相關行業增長。根據攜程旗下平台數據，中秋假期間境內機票單程含稅均價，較去年中秋價格下降約25%，料會吸引更多國內遊。

雖然今年內地消費仍疲弱，但年初至今的節日長假期均見出遊人數增加，反映消費傾斜，其中國內遊需求強勁，帶動酒店、民宿等需求提升，從攜程次季業績可見，內地酒店入住量有所增長並勝預期。另外，縣域旅遊市場釋放文旅消費新動能，內地下沉市場旅遊的需求亦有所增加。儘管出行增長，但並無帶動餐飲消費上升，或反映內地居民對消費仍然謹慎。

十一長假期即將來臨，估計出遊需求會繼續提升，市場預計今年十一假期內地客運總量或達到11.5萬班次，日均按年增加6.2%，較2019年增長11.2%。不過，據航班管家App表示，今年十一假期國內機票經濟艙均價按年下降21%，國際機票經濟艙均價按年下跌25%，機票價格下降或有助推動出行需求增加。

其實，今年除內地國內遊及出境遊增加外，外國人到內地旅行的情況亦顯著增長。國家移民管理局表示，內地不斷擴大免簽國家範圍，推動今年首7個月，全國各口岸入境外國人為1,725.4萬人次，按年增加1.3倍。預期內地的旅遊業受到內地人及外國旅客的支持，行業發展理想。

世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告顯示，預計今年內地全年旅遊收入將達到創紀錄的6.8萬億元人民幣，較2019年高出11%。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）